Altının gramı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 191,4 lira seviyelerinde dengeledi.

Cuma günü dolar kurundaki artışların etkisiyle yükseliş eğilimiyle hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla 193,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 azalışla 191,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.293,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan sert dalgalanmaların, altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu kaydetti.

Haziran ayının, genel itibarıyla piyasalardaki belirsizliğin devam edeceği bir ay olabileceğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, Türkiye’de seçimler, Avrupa’da siyasi krizler ve ticaret savaşları konuları piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. TCMB’nin faiz artırımına gideceğini, Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani bu durumda dolar kurunda yaşanan yükselişler yerini düşüşlere bırakabilir. Altının gram fiyatında ise 197 lirayı önemli direnç, 185 lirayı ise destek seviyesi olarak takip edeceğiz."

