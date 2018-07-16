FİNANS

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Gram altın 193,2 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.294 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 193,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 193,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 193,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı geçen hafta 1.236,82 dolar ile 12 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla haftayı 1.241 dolardan tamamladı. Yeni haftaya Asya borsalarında alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 1.243,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmaya odaklandığını kaydetti.

Powell’ın konuşması öncesinde altının ons fiyatının sakin seyrini koruduğunu belirten Memiş, altının ons fiyatında Powell’ın açıklamaları sonrası aşağı ya da yukarı yönlü kırılmalar görülebileceğini dile getirdi.

Memiş, bu hafta altının ons fiyatında düşüşlerde 1.227 doları, yükselişlerde ise 1.280 dolar seviyelerinin takip edeceğini bildirdi.

Altının gram fiyatın da dolar kuruna bağlı dalgalanmanın sürdüğüne işaret eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 188-198 lira bandının izleneceğini söyledi.

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