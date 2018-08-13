FİNANS

Altının gramı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Gram altın 258,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.732 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 260 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,5 primle 249,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,5 değer kazancıyla 260 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını da 1.732 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.208,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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Altın piyasalar

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