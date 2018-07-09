FİNANS

Altının kilogramı 184 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 184 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 184 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 183 bin 900, en yüksek ise 184 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 düşüşle 184 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 286 milyon 471 bin 366,30 lira, işlem miktarı ise 1 ton 539 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 643 bin 998,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Sardes Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 186.000,001.254,50 En Düşük 183.900,001.256,35En Yüksek184.700,001.265,50Kapanış184.000,001.265,00Ağırlıklı Ortalama 184.237,501.262,64Toplam İşlem Hacmi (TL)286.471.366,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.539,36 Toplam İşlem Adedi30

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Altının Kilogramı

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