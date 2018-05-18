İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 21 milyon 842 bin 990,41 liralık ve 19 işlemde 14 milyon 142 bin 818,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Akbank, Halkbank oldu.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 184.400,001.290,001.063,30En Düşük 184.450,001.285,00 En Yüksek185.600,001.291,20 Kapanış185.050,001.287,00 Ağırlıklı Ortalama 185.138,581.287,89 İşlem Miktarı (Kg.)117,98184

341,55896

İşlem Sayısı1119 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)21.842.990,41

14.142.818,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg)459,54080

Toplam İşlem Adedi30 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.966,20

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.959,30

Altın Endeksi Değişim (%)-0,23

