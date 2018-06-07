FİNANS

Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 32 milyon 683 bin 811,70 liralık ve 28 işlemde 27 milyon 877 bin 260,06 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 836 bin 191,92 liralık ve 2 işlemde 246 bin 491,74 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad.,Halkbank, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 191.950,00 1.292,10 1.063,30 En Düşük 186.800,00 1.295,00 En Yüksek 191.200,00 1.299,70 Kapanış 186.900,00 1.299,70 Ağırlıklı Ortalama 189.705,31 1.297,04 İşlem Miktarı (Kg.) 172,29 668,50 İşlem Sayısı 10 28 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 32.683.811,70 27.877.260,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 840,79 Toplam İşlem Adedi 38 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.971,03 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.988,50 Altın Endeksi Değişim (%) 0,59

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Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

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