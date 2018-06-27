FİNANS

Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında, 11 işlemde 30 milyon 608 bin 755,9 liralık ve 24 işlemde 14 milyon 169 bin 348,6 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 62 bin 753,9 liralık ve 1 işlemde 261 bin 64,1 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. Tic AŞ, ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 187.400,001.256,451.063,30En Düşük 186.900,001.256,40 En Yüksek188.200,001.259,50 Kapanış186.900,001.256,40 Ağırlıklı Ortalama 187.869,501.258,07 İşlem Miktarı (Kg.)162,93
350,31
İşlem Sayısı1124 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)30.608.755,9314.169.348,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)513,24
Toplam İşlem Adedi35 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.889
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.889
Altın Endeksi Değişim (%)-

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Prof. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamazProf. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamaz
Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazırMehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)

İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)

Limak Enerji'den 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Prof. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamaz

Prof. Dr. Emre Alkin: Makro ihtiyati tedbir can simididir, istikrar sağlamaz

Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır

Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır

Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.