İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 186 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 185 bin 850, en yüksek ise 186 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 186 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 126 milyon 169 bin 341,74 lira, işlem miktarı ise 676 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 127 milyon 52 bin 810,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 186.400,001.256,50 En Düşük 185.850,001.254,45En Yüksek186.150,001.256,30Kapanış186.000,001.254,50Ağırlıklı Ortalama 186.011,171.255,18Toplam İşlem Hacmi (TL)126.169.341,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg)675,82509 Toplam İşlem Adedi31

