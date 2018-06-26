İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 187 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 14 milyon 175 bin 456,35 liralık ve 61 işlemde 54 milyon 739 bin 446,80 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 749 bin 678,97 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 190.950,001.270,151.063,30En Düşük 187.400,001.255,00 En Yüksek190.950,001.268,00 Kapanış187.400,001.256,45 Ağırlıklı Ortalama 189.273,391.258,30 İşlem Miktarı (Kg.)74,89408

1.353,08484

İşlem Sayısı861 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)14.175.456,35

54.739.446,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.427,97892

Toplam İşlem Adedi69 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.920,56

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.889,05

Altın Endeksi Değişim (%)-1,08

