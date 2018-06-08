Altının kilogramı 187 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 187 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, 9 işlemde 7 milyon 153 bin 914,38 liralık ve 35 işlemde 26 milyon 357 bin 835,30 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 298 bin 66,81 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymeti Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 186.900,001.299,701.063,30En Düşük 187.500,001.294,00 En Yüksek189.500,001.300,70 Kapanış187.500,001.298,20 Ağırlıklı Ortalama 188.328,461.297,59 İşlem Miktarı (Kg.)37,98631,80 İşlem Sayısı935 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)7.153.914,3826.357.835,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg)669,79 Toplam İşlem Adedi44 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.988,50 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.985,05 Altın Endeksi Değişim (%)-0,12

