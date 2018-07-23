FİNANS

Altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 187 bin 850 , en yüksek ise 188 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 187 bin 850 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 397 bin 42,70 lira, işlem miktarı ise 1.631 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 685 bin 524,93 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Halkbank, Rona Döviz, Nadir Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 188.750,001.213,30En Düşük 187.850,001.229,70En Yüksek188.650,001.233,55Kapanış187.850,001.231,30Ağırlıklı Ortalama 188.257,501.230,98Toplam İşlem Hacmi (TL)309.397.042,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.630,84 Toplam İşlem Adedi53

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Anahtar Kelimeler:
Altın KMKTP

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