FİNANS

Altının kilogramı 188 bin 350 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 188 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 40 milyon 868 bin 500 liralık ve 17 işlemde 28 milyon 644 bin 521,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 388 bin liralık ve 1 işlemde 526 bin 307,72 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli Maden, Akbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 185.050,00 1.287,00 1.063,30 En Düşük 187.000,00 1.282,00 En Yüksek 188.350,00 1.285,70 Kapanış 188.350,00 1.283,00 Ağırlıklı Ortalama 187.470,18 1.283,44 İşlem Miktarı (Kg.) 218,00 694,19 İşlem Sayısı 16 17 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 40.868.500,00 28.644.521,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 912,19 Toplam İşlem Adedi 33 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.959,30 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.950,10 Altın Endeksi Değişim (%) -0,31

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gümüş Altın KMKTM

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