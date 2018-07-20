FİNANS

Altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 188 bin 750 , en yüksek ise 189 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 188 bin 750 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 967 bin 228,86 lira, işlem miktarı ise 655 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 126 milyon 23 bin 446,34 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madeneler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 189.000,001.217,00En Düşük 188.750,001.213,00En Yüksek189.800,001.226,50Kapanış188.750,001.213,30Ağırlıklı Ortalama 189.183,061.221,36Toplam İşlem Hacmi (TL)123.967.228,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)654,69 Toplam İşlem Adedi24

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladıMünih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı
İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttıİsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.