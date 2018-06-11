İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 43 milyon 841 bin 546,50 liralık ve 19 işlemde 18 milyon 622 bin 947,65 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 725 bin 783,66 liralık ve 4 işlemde 54 bin 278,51 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Halkbank, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 187.500,00 1.298,20 1.063,30 En Düşük 187.000,00 1.292,00 En Yüksek 189.000,00 1.299,00 Kapanış 188.900,00 1.297,00 Ağırlıklı Ortalama 188.834,62 1.296,49 İşlem Miktarı (Kg.) 232,17 446,78 İşlem Sayısı 9 19 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 43.841.546,50 18.622.947,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 678,95 Toplam İşlem Adedi 28 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.985,05 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.982,29 Altın Endeksi Değişim (%) -0,09

