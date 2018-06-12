İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 7 milyon 569 bin 472,02 liralık ve 18 işlemde 29 milyon 845 bin 30,51 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 110 bin 700 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Gram Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 188.900,00 1.297,00 1.063,30 En Düşük 188.950,00 1.295,00 En Yüksek 191.000,00 1.300,50 Kapanış 188.950,00 1.297,20 Ağırlıklı Ortalama 189.266,37 1.296,98 İşlem Miktarı (Kg.) 39,99 715,73 İşlem Sayısı 8 18 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 7.569.472,02 29.845.030,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 755,72 Toplam İşlem Adedi 26 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,29 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.982,75 Altın Endeksi Değişim (%) 0,02

