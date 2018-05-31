FİNANS

Altının kilogramı 188 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 188 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 22 milyon 624 bin 471,78 liralık ve 32 işlemde 23 milyon 219 bin 564,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 400 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank, Güneşgil Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 186.700,00 1.300,00 1.063,30 En Düşük 187.500,00 1.295,40 En Yüksek 189.100,00 1.306,30 Kapanış 188.000,00 1.303,70 Ağırlıklı Ortalama 188.106,36 1.302,13 İşlem Miktarı (Kg.) 120,27 554,64 İşlem Sayısı 9 32 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 22.624.471,78 23.219.564,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 674,91 Toplam İşlem Adedi 41 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.989,19 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.997,70 Altın Endeksi Değişim (%) 0,28

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Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

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