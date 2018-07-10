FİNANS

Altının kilogramı 189 bin 700 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 189 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 189 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 185 bin 750, en yüksek ise 190 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 yükselişle 189 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 119 milyon 744 bin 526,39 lira, işlem miktarı ise 654 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 123 milyon 964 bin 288,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetl, Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 184.000,001.265,00En Düşük 185.750,001.248,65En Yüksek190.000,001.264,40Kapanış189.700,001.249,00Ağırlıklı Ortalama 188.953,251.255,12Toplam İşlem Hacmi (TL)119.744.526,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)654,13 Toplam İşlem Adedi23

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Anahtar Kelimeler:
Altın KMKTP

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