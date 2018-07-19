İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 189 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 188 bin 800 , en yüksek ise 189 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 189 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 148 milyon 410 bin 234,81 lira, işlem miktarı ise 790 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 152 milyon 691 bin 499,16 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz, Rona Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 190.400,001.226,00En Düşük 188.800,001.216,80En Yüksek189.600,001.225,80Kapanış189.000,001.217,00Ağırlıklı Ortalama 189.322,501.220,72Toplam İşlem Hacmi (TL)148.410.234,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)790,16 Toplam İşlem Adedi25

