FİNANS

Altının kilogramı 190 bin 350 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 190 bin 350 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 190 bin 350, en yüksek ise 190 bin 490 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 düşüşle 190 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 509 bin 402,48 lira, işlem miktarı ise 635 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 124 milyon 952 bin 706,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf katılım Bankası, Nadir Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 192.300,001.232,70En Düşük 190.350,001.228,00En Yüksek190.490,001.231,25Kapanış190.350,001.229,00Ağırlıklı Ortalama 190.397,371.229,55Toplam İşlem Hacmi (TL)121.509.402,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg)634,60 Toplam İşlem Adedi22

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Anahtar Kelimeler:
Altın KMKTP

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