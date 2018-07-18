İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 400 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 188 bin 100 , en yüksek ise 190 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 düşüşle 190 bin 400 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 215 milyon 436 bin 96,07 lira, işlem miktarı ise 1.131 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 639 bin 993,40 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Troy Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 193.250,001.241,70En Düşük 188.100,001.223,20En Yüksek190.400,001.233,20Kapanış190.400,001.226,00Ağırlıklı Ortalama 188.720,451.226,39Toplam İşlem Hacmi (TL)215.436.096,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.131,44 Toplam İşlem Adedi43

