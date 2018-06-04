İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 190 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 7 milyon 517 bin 7,42 liralık ve 33 işlemde 44 milyon 229 bin 508,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 8 bin 294,33 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 193.600,00 1.292,00 1.063,30 En Düşük 190.900,00 1.291,00 En Yüksek 192.750,00 1.295,20 Kapanış 190.900,00 1.292,00 Ağırlıklı Ortalama 191.982,89 1.293,24 İşlem Miktarı (Kg.) 39,15 1.063,76 İşlem Sayısı 12 33 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 7.517.007,42 44.229.508,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.102,91 Toplam İşlem Adedi 45 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Değişim (%) 0,00

