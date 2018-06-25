FİNANS

Altının kilogramı 190 bin 950 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 190 bin 950 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 190 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 18 işlemde 59 milyon 427 bin 480,53 liralık ve 52 işlemde 45 milyon 731 bin 28,30 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 3 milyon 490 bin 827,08 liralık ve 3 işlemde 645 bin 40,42 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Rona Döviz ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 192.705,001.270,001.063,30En Düşük 186.000,001.265,00 En Yüksek192.500,001.272,00 Kapanış190.950,001.270,15 Ağırlıklı Ortalama 189.242,711.269,14 İşlem Miktarı (Kg.)314,031.120,75 İşlem Sayısı1852 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)59.427.480,5345.731.028,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.434,78 Toplam İşlem Adedi70 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.920,21 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.920,561 Altın Endeksi Değişim (%)0,01

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