FİNANS

Altının kilogramı 191 bin 770 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 191 bin 770 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 191 bin 770 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 189 bin 942, en yüksek ise 192 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 191 bin 770 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 185 milyon 738 bin 473,89 lira, işlem miktarı ise 969 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 216 bin 27,293 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 192.300,001.223,00En Düşük 189.942,001.219,00En Yüksek192.250,001.224,15Kapanış191.770,001.220,00Ağırlıklı Ortalama 190,397,461.220,69Toplam İşlem Hacmi (TL)185.738.473,89 38.022.205,50Toplam İşlem Miktarı (Kg)969,41717 Toplam İşlem Adedi32

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook SASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesiTPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın Altının Kilogramı

En Çok Okunan Haberler

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.