İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 191 bin 770 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 189 bin 942, en yüksek ise 192 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 191 bin 770 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 185 milyon 738 bin 473,89 lira, işlem miktarı ise 969 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 216 bin 27,293 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 192.300,001.223,00En Düşük 189.942,001.219,00En Yüksek192.250,001.224,15Kapanış191.770,001.220,00Ağırlıklı Ortalama 190,397,461.220,69Toplam İşlem Hacmi (TL)185.738.473,89 38.022.205,50Toplam İşlem Miktarı (Kg)969,41717 Toplam İşlem Adedi32

