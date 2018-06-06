FİNANS

Altının kilogramı 191 bin 950 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 191 bin 950 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 34 milyon 500 bin 414,03 liralık ve 19 işlemde 22 milyon 808 bin 934,22 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 122 bin 500 liralık ve 4 işlemde 159 bin 170,31 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 191.750,00 1.292,75 1.063,30 En Düşük 191.950,00 1.292,00 En Yüksek 192.750,00 1.299,50 Kapanış 191.950,00 1.292,10 Ağırlıklı Ortalama 192.043,52 1.295,70 İşlem Miktarı (Kg.) 179,65 547,49 İşlem Sayısı 6 19 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 34.500.414,03 22.808.934,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 727,14 Toplam İşlem Adedi 25 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.972,52 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.971,03 Altın Endeksi Değişim (%) -0,05

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Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

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