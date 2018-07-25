FİNANS

Altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 191 bin 900, en yüksek ise 192 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 192 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 175 bin 968,61 lira, işlem miktarı ise 858 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 162 milyon 175 bin 968,61 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf katılım Bankası, Nadir Döviz ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 194.750,001.227,50En Düşük 191.900,001.227,50En Yüksek192.500,001.232,70Kapanış192.300,001.232,70Ağırlıklı Ortalama 192.305,561.225,45Toplam İşlem Hacmi (TL)162.175.968,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)857,89 Toplam İşlem Adedi20

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KMKTP

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