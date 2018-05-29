İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 192 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 15 milyon 52 bin 575,76 liralık ve 34 işlemde 20 milyon 83 bin 207,75 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 371 bin 823,38 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 191.810,00 1.299,00 1.063,30 En Düşük 191.000,00 1.295,00 En Yüksek 193.500,00 1.305,00 Kapanış 192.300,00 1.295,00 Ağırlıklı Ortalama 191.992,61 1.299,66 İşlem Miktarı (Kg.) 78,40 480,63 İşlem Sayısı 8 34 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 15.052.575,76 20.083.207,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 559,03 Toplam İşlem Adedi 42 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.986,89 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70 Altın Endeksi Değişim (%) -0,31

