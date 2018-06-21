FİNANS

Altının kilogramı 192 bin 600 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 192 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 192 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 13 milyon 693 bin 641,39 liralık ve 33 işlemde 43 milyon 490 bin 65,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 209 bin liralık ve 4 işlemde 518 bin 446,86 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 194.600,00 1.270,00 1.063,30 En Düşük 192.600,00 1.260,00 En Yüksek 193.500,00 1.276,30 Kapanış 192.600,00 1.266,25 Ağırlıklı Ortalama 192.939,25 1.264,27 İşlem Miktarı (Kg.) 70,97 1.069,94 İşlem Sayısı 12 33 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.693.641,39 43.490.065,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.140,91 Toplam İşlem Adedi 45 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.920,21 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.911,59 Altın Endeksi Değişim (%) -0,30

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Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

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