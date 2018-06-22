İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 192 bin 705 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 14 işlemde 27 milyon 107 bin 805,15 liralık ve 26 işlemde 30 milyon 275 bin 262,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 547 bin 657,21 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 192.600,00 1.266,25 1.063,30 En Düşük 192.500,00 1.265,00 En Yüksek 193.200,00 1.271,50 Kapanış 192.705,00 1.270,00 Ağırlıklı Ortalama 192.746,01 1.268,99 İşlem Miktarı (Kg.) 140,64 742,06 İşlem Sayısı 14 26 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 27.107.805,15 30.275.262,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 882,70 Toplam İşlem Adedi 40 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.911,59 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.920,21 Altın Endeksi Değişim (%) 0,3

