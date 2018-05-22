İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 220 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 36 milyon 538 bin 159,60 liralık ve 23 işlemde 37 milyon 469 bin 635,72 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 144 bin 503,92 liralık ve 1 işlemde 536 bin 274,45 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 188.350,00 1.283,00 1.063,30 En Düşük 189.150,00 1.285,00 En Yüksek 193.220,00 1.295,70 Kapanış 193.220,00 1.295,70 Ağırlıklı Ortalama 190.546,85 1.289,54 İşlem Miktarı (Kg.) 191,75 903,74 İşlem Sayısı 13 23 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 36.538.159,60 37.468.635,70 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.095,49 Toplam İşlem Adedi 36 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.950,10 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.979,31 Altın Endeksi Değişim (%) 0,99

