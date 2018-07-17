FİNANS

Altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin 250 , en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 193 bin 250 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 58 milyon 224 bin 659,61 lira, işlem miktarı ise 302 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 58 milyon 224 bin 659,61 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 193.950,001.244,00En Düşük 193.250,001.241,70En Yüksek194.000,001.244,05Kapanış193.250,001.241,70Ağırlıklı Ortalama 193.451,791.243,91Toplam İşlem Hacmi (TL)58.224.659,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)301,73 Toplam İşlem Adedi15

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Anahtar Kelimeler:
Altın KMKTP

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