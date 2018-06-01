İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 41 milyon 94 bin 207,26 liralık ve 16 işlemde 11 milyon 284 bin 441,92 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 84 bin 129,22 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Dış Ticaret oldu.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 188.000,00

1.303,70

1.063,30

En Düşük 189.500,00

1.292,00

En Yüksek193.600,00

1.299,60

Kapanış193.600,00

1.292,00

Ağırlıklı Ortalama 192.090,16

1.297,09

İşlem Miktarı (Kg.)213,93187

270,59423

İşlem Sayısı916 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)41.094.207,26

11.284.441,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)484,52610

Toplam İşlem Adedi25 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.997,70

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.970,80

Altın Endeksi Değişim (%)-0,90

