FİNANS

Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 41 milyon 94 bin 207,26 liralık ve 16 işlemde 11 milyon 284 bin 441,92 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 84 bin 129,22 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Dış Ticaret oldu.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 188.000,00
1.303,70
1.063,30
En Düşük 189.500,00
1.292,00
En Yüksek193.600,00
1.299,60
Kapanış193.600,00
1.292,00
Ağırlıklı Ortalama 192.090,16
1.297,09
İşlem Miktarı (Kg.)213,93187
270,59423
İşlem Sayısı916 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)41.094.207,26
11.284.441,92
Toplam İşlem Miktarı (Kg)484,52610
Toplam İşlem Adedi25 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.997,70
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.970,80
Altın Endeksi Değişim (%)-0,90

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- YenidenMayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden
Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanınBaşbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

BİM'den Star TV açıklaması

BİM'den Star TV açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.