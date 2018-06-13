FİNANS

Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 188.950,00 1.297,20 1.063,30 En Düşük 193.000,00 1.292,00 En Yüksek 194.800,00 1.298,85 Kapanış 193.600,00 1.295,00 Ağırlıklı Ortalama 193.953,45 1.293,79 İşlem Miktarı (Kg.) 227,22 529,03 İşlem Sayısı 10 14 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 44.070.678,92 22.005.648,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 756,25 Toplam İşlem Adedi 24 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,75 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70 Altın Endeksi Değişim (%) -0,17

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştıTBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı
TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesinTMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.