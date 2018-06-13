İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 188.950,00 1.297,20 1.063,30 En Düşük 193.000,00 1.292,00 En Yüksek 194.800,00 1.298,85 Kapanış 193.600,00 1.295,00 Ağırlıklı Ortalama 193.953,45 1.293,79 İşlem Miktarı (Kg.) 227,22 529,03 İşlem Sayısı 10 14 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 44.070.678,92 22.005.648,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 756,25 Toplam İşlem Adedi 24 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,75 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70 Altın Endeksi Değişim (%) -0,17

