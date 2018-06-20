İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 194 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 21 milyon 169 bin 851,85 liralık ve 39 işlemde 33 milyon 308 bin 568,93 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 195.000,00 1.272,20 1.063,30 En Düşük 194.400,00 1.270,00 En Yüksek 194.850,00 1.276,60 Kapanış 194.600,00 1.270,00 Ağırlıklı Ortalama 194.486,75 1.274,12 İşlem Miktarı (Kg.) 108,85 813,12 İşlem Sayısı 9 39 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.169.851,85 33.308.568,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 921,97 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.925,27 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.920,21 Altın Endeksi Değişim (%) -0,17

