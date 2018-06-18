FİNANS

Altının kilogramı 194 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 194 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 194 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 12 milyon 418 bin 450 liralık ve 11 işlemde 12 milyon 788 bin 56,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 4 milyon 141 bin 500 liralık ve 2 işlemde 470 bin 622,63 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,31 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 193.600,00 1.295,00 1.063,30 En Düşük 193.460,00 1.275,00 En Yüksek 194.580,00 1.302,50 Kapanış 194.000,00 1.278,00 Ağırlıklı Ortalama 194.038,28 1.278,91 İşlem Miktarı (Kg.) 64 311,01 İşlem Sayısı 6 11 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 12.418.450,00 12.788.056,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 375,01 Toplam İşlem Adedi 17 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.977,70 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Değişim (%) -1,31

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Anahtar Kelimeler:
Altın gümüş KMKTP

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