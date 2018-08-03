İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 197 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 195 bin 874, en yüksek ise 197 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 197 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 141 milyon 128 bin 464,82 lira, işlem miktarı ise 724 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 587 bin 14,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Peker Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 197.500,001.214,00En Düşük 195.874,001.205,00En Yüksek197.850,001.214,00Kapanış197.350,001.214,00Ağırlıklı Ortalama 196.654,381.207,62Toplam İşlem Hacmi (TL)142.128.464,8228.142.034,82Toplam İşlem Miktarı (Kg)724 Toplam İşlem Adedi37

