İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 197 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 193 bin 240, en yüksek ise 198 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 197 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 54 milyon 829 bin 446,51 lira, işlem miktarı ise 284 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 58 milyon 276 bin 811,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Halkbank, Rona Döviz ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 193.950,001.222,00En Düşük 193.240,001.214,00En Yüksek198.900,001.217,00Kapanış197.500,001.214,00Ağırlıklı Ortalama 197.112,501,214,55Toplam İşlem Hacmi (TL)54.829.446,5111.138.989,19Toplam İşlem Miktarı (Kg)284,14398 Toplam İşlem Adedi17

