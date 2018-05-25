İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 198 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 58 milyon 374 bin 853,04 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 752 bin 665,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 479 bin 175,80 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Halkbank, İş Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 199.000,00 1.299,20 1.063,30 En Düşük 196.010,00 1.300,00 En Yüksek 200.000,00 1.306,30 Kapanış 198.000,00 1.300,00 Ağırlıklı Ortalama 198.316,75 1.303,59 İşlem Miktarı (Kg.) 294,35 208,84 İşlem Sayısı 11 20 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 58.374.853,04 8.752.665,82 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 503,19 Toplam İşlem Adedi 31 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.987,35 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.989,19 Altın Endeksi Değişim (%) 0,06

