İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 199 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 53 milyon 370 bin 255,21 liralık ve 27 işlemde 40 milyon 641 bin 454,57 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 582 bin 719,76 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk, Finansbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 204.000,00 1.292,00 1.063,30 En Düşük 195.000,00 1.289,50 En Yüksek 199.000,00 1.299,20 Kapanış 199.000,00 1.299,20 Ağırlıklı Ortalama 198.006,72 1.295,14 İşlem Miktarı (Kg.) 269,5376 976,02898 İşlem Sayısı 13 27 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 53.370.255,21 40.641.454,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.245,57 Toplam İşlem Adedi 40 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.987,35 Altın Endeksi Değişim (%) 0,56

