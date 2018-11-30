FİNANS

Altının kilogramı 203 bin 700 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 203 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 203 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 203 bin lirayı, en yüksek 203 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 203 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 51 milyon 957 bin 941,37 lira, işlem miktarı ise 255 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 56 milyon 140 bin 284,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 203.100,001.227,90En Düşük 203.000,001.220,65En Yüksek203.700,001.226,20Kapanış203.700,001.223,70Ağırlıklı Ortalama 203.170,001.223,50Toplam İşlem Hacmi (TL)51.957.941,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg)255,82450 Toplam İşlem Adedi17

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Altının Kilogramı

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