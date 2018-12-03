FİNANS

Altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:47 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 204 bin 100 liradan, en yüksek 204 bin 400 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 204 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 106 milyon 550 bin 222,64 lira, işlem miktarı ise 521,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 113 milyon 699 bin 474,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Ticareti, Hakan Altın ve Döviz Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 203.700,001.223,70En Düşük 204.100,001.227,50En Yüksek204.400,001.231,00Kapanış204.400,001.229,50Ağırlıklı Ortalama 204.109,681.229,35Toplam İşlem Hacmi (TL)106.550.222,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg)521,78744 Toplam İşlem Adedi17

Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!
"Türkiye'nin temelleri sağlam""Türkiye'nin temelleri sağlam"
Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştıBursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı

En Çok Okunan Haberler

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.