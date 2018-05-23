FİNANS

Altının kilogramı 204 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 204 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 204 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 33 milyon 427 bin 813,06 liralık ve 40 işlemde 28 milyon 978 bin 503,25 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 261 bin 85,93 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Mad. Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 193.220,00 1.295,70 1.063,30 En Düşük 197.500,00 1.290,00 En Yüksek 204.000,00 1.297,30 Kapanış 204.000,00 1.292,00 Ağırlıklı Ortalama 198.585,13 1.292,66 İşlem Miktarı (Kg.) 168,33 697,27 İşlem Sayısı 9 40 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 33.427.813,06 28.978.503,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 865,60 Toplam İşlem Adedi 49 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.979,31 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Değişim (%) -0,29

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Anahtar Kelimeler:
gümüş Altın KMKTP

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