FİNANS

Altının kilogramı 206 bin 300 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 206 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 204 bin, en yüksek ise 206 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 yükselişle 206 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 261 milyon 160 bin 77,94 lira, işlem miktarı ise 1.302 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 264 milyon 405 bin 215,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 200.650,001.208,50En Düşük 204.000,001.209,20En Yüksek206.000,001.215,00Kapanış206.300,001.214,30Ağırlıklı Ortalama 205,300,001.212,16Toplam İşlem Hacmi (TL)261.160.077,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.301,59 Toplam İşlem Adedi30

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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