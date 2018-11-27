FİNANS

Altının kilogramı 206 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 206 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 205 bin 500, en yüksek ise 206 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 206 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 144 milyon 524 bin 980,36 lira, işlem miktarı ise 700 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 159 milyon 625 bin 73,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler ile Merkez Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 206.800,001.226,30En Düşük 205.500,001.220,00En Yüksek206.000,001.226,20Kapanış206.000,001.224,00Ağırlıklı Ortalama 205.641,671.223,15Toplam İşlem Hacmi (TL)144.524.980,36 Toplam İşlem Miktarı (Kg)700,23 Toplam İşlem Adedi35

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
Patateste yüzde 10 indirimPatateste yüzde 10 indirim
Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patateste yüzde 10 indirim

Patateste yüzde 10 indirim

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.