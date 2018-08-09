İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 209 bin, en yüksek ise 210 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 yükseişle 209 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 196 milyon 423 bin 429,78 lira, işlem miktarı ise 951 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 703 bin 397,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Flaş Döviz ve Altın, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 206.250,001.209,70En Düşük 209.000,001.210,80En Yüksek210.900,001.215,10Kapanış209.000,001.214,00Ağırlıklı Ortalama 209.108,181.213,43Toplam İşlem Hacmi (TL)196.423.429,78 Toplam İşlem Miktarı (Kg)950,52 Toplam İşlem Adedi22

