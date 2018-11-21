FİNANS

Altının kilogramı 210 bin 700 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 210 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 210 bin 700 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 210 bin 700, en yüksek ise 211 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 210 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 108 milyon 375 bin 843,42 lira, işlem miktarı ise 517 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 612 bin 56,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 210.600,001.224,50En Düşük 210.700,001.223,80En Yüksek211.100,001.225,80Kapanış210.700,001.224,25Ağırlıklı Ortalama 210.850,001.224,12Toplam İşlem Hacmi (TL)108.375.843,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg)517,24 Toplam İşlem Adedi34

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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