FİNANS

Altının kilogramı 211 bin lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 211 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 211 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 537 milyon 732 bin 21,98 lira, işlem miktarı ise 2,528 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 542 milyon 174 bin 323,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.000,001.201,80En Düşük 211.000,001.210,60En Yüksek212,000,001.212,00Kapanış211,000,001.212,00Ağırlıklı Ortalama 211.166,671.210,73Toplam İşlem Hacmi (TL)537.732.021,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.528,41 Toplam İşlem Adedi34

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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