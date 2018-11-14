FİNANS

Altının kilogramı 211 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 211 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 211 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 239 milyon 839 bin 760,38 lira, işlem miktarı ise 1.133 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 405 bin 675,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.700,001.199,20En Düşük 211.000,001.198,80En Yüksek212,500,001.204,30Kapanış211,000,001.201,80Ağırlıklı Ortalama 212.076,921.201,80Toplam İşlem Hacmi (TL)239.839.760,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.133,91 Toplam İşlem Adedi66

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım
Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödemeMarmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.