FİNANS

Altının kilogramı 213 bin 100 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 213 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 213 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin 100 liradan, en yüksek 213 bin 900 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 213 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 23 milyon 773 bin 278,27 lira, işlem miktarı ise 111,9 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 25 milyon 192 bin 995,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 214.200,001.238,20En Düşük 213.100,001.236,00En Yüksek213.900,001.238,50Kapanış213.100,001.236,75Ağırlıklı Ortalama 213.633,331.237,62Toplam İşlem Hacmi (TL)23.773,278,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg)111,91904 Toplam İşlem Adedi8

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı

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