FİNANS

Altının kilogramı 214 bin 200 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 214 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin lira, en yüksek 214 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 214 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 74 milyon 176 bin 791,01 lira, işlem miktarı ise 347 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 76 milyon 807 bin 525,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Yıldız Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 215.750,001.242,70En Düşük 214.000,001.238,70En Yüksek214.500,001.245,00Kapanış214.200,001.239,00Ağırlıklı Ortalama 214.225,001.241,14Toplam İşlem Hacmi (TL)74.176.791,01 Toplam İşlem Miktarı (Kg)347,17 Toplam İşlem Adedi24

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Altının Kilogramı

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