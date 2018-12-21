FİNANS

Altının kilogramı 214 bin 750 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 214 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 750 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 214 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 801 bin 307,30 lira, işlem miktarı ise 600 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 946 bin 830,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.750,001.254,95En Düşük 213.000,001.257,80En Yüksek214.750,001.261,50Kapanış214.750,001.260,00Ağırlıklı Ortalama 214.500,001.259,19Toplam İşlem Hacmi (TL)127.801.307,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg)600,03 Toplam İşlem Adedi28

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Altının Kilogramı

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